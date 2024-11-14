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Spor

Roma, Claudio Ranieri'ye emanet

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktörlük görevine 73 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Claudio Ranieri'nin getirildiğini açıkladı.

14 Kasım 2024 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
Roma, Claudio Ranieri'ye emanet
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Claudio Ranieri ile anlaşma sağladı.

Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktörlük görevine Ranieri'nin getirildiğini açıkladı.

DANIŞMANLIK YAPACAK

Ranieri, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacak. 73 yaşındaki teknik adam, sezonun sona ermesiyle birlikte yönetim kurulunda üst düzey bir göreve geçecek ve kulüp sahiplerine danışmanlık yapacak.

YENİ HOCAYI SEÇECEK

Roma, Ranieri ile anlaşmasına rağmen deneyimli teknik adam sonrası dönem için teknik direktör arayışlarına devam edecek ve İtalyan teknik adam da bu konuda kulübe fikrini söyleyecek ve kararda söz sahibi olacak. Ranieri, daha önce 2009-2011 ve 2019 yılında (3 ay) Roma'da görev yapmıştı.

ROMA DIŞINDAKİ TAKIMLARI

73 yaşındaki teknik adam ayrıca, kariyerinde; Napoli, Valencia, Fiorentina, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford ve Cagliari takımlarında görev yaptı.

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