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Spor

Roma deplasmanda 3 puanı tek golle aldı

Roma, UEFA Konferans Ligi son 16 turu mücadelesinde deplasmanda Vitesse'yi Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

10 Mart 2022 Perşembe 23:05 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 23:05
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UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Hollanda ekibi Vitesse ile İtalyan temsilcisi Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.

Roma'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Sergio Oliveira kaydetti.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma'da Sergio Oliveira 79. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Hollanda deplasmanında tek golle kazanan Roma, Vitesse'yi 17 Mart'ta İtalya'da ağırlayacak.

Konferans Ligi'nde gecenin diğer sonuçları:

PAOK 1-0 Gent

Partizan 2-5 Feyenoord

Slavia Prag 4-1 LASK Linz

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