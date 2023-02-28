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Spor

Roma deplasmanda Cremonese'ye kaybetti

Roma, İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Cremonese'ye 2-1 mağlup oldu.

28 Şubat 2023 Salı 23:07 - Güncelleme:
Roma deplasmanda Cremonese'ye kaybetti
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Serie A'nın 24. haftasında Cremonese ile Roma karşı karşıya geldi. Stadio Giovanni Zini'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Cremonese 2-1'lik skorla kazandı.

Cremonese, 17. dakikada Frank Tsadjout'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, 46. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılı ekip, 71. dakikada Leonardo Spinazzola ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 82. dakikada Daniel Ciofani'nin penaltı golüyle 3 puana uzandı.

Bu sezon ilk kez kazanan Cremonese, puanını 12'ye yükseltti. Roma ise 3 maç sonra yenildi ve 44 puanda kaldı.

Roma, gelecek hafta Juventus'u evinde yenerek yara sarmaya çalışacak. Cremonese ise Sassuolo deplasmanına gidecek.

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