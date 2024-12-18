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Spor

Roma, Dybala'nın alternatifini buldu

Roma, ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Paulo Dybala'nın yerini Napoli forması giyen Giacomo Raspadori ile doldurmayı planlıyor.

18 Aralık 2024 Çarşamba 11:54 - Güncelleme:
Roma, Dybala'nın alternatifini buldu
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Ara transfer döneminin başlamasına birkaç hafta kala Galatasaray'ın, Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile görüştüğü iddiası gündemi sarstı. Dybala'nın ara transfer döneminde İtalyan takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Roma yıldız oyuncunun alternatifi için çalışmalara başladı.

DYBALA'NIN YERİNE RASPADORI

Calcio Mercato'nun haberine göre Serie A ekibi, Napoli'de forma şansı bulmakta zorlanan Giacomo Raspadori ile ilgileniyor. Raspadori'nin de daha fazla süre alabileceğini düşündüğü Roma'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

JUVENTUS DA PEŞİNDE

Öte yandan Juventus'un da 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği ileri sürüldü. Juve'nin mevcut sportif direktörü Cristiano Giuntoli, 2022'de Raspadori'yi Napoli'ye transfer eden isimdi.

11 MAÇTA 1 ASİST

Raspadori bu sezon 11 maçta 481 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

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