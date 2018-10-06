Roma, ecel terleri döktüğü maçta deplasmanda Empoli'yi 2-0 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin moraliyle Empoli'ye konuk olan Roma, çok da iyi oynamadığı ve rakibine çok önemli fırsatlar verdiği karşılaşmadan 3 puanı zor da olsa çıkarmayı başardı.

Roma, 36. dakikada Fransız orta saha Steven N'Zonzi'nin attığı golle öne geçerek devreye 1-0 galip girdi. İlk 11 başladığı mücadelede etkili bir performans sergileyen Cengiz Ünder, 58. dakikadaki pozisyonda topa ceza sahasında elle müdahale edince Empoli penaltı kazandı. Ev sahibi ekipte Francesco Caputo, penaltıyı auta gönderdi. Penaltı dışında birçok mutlak gol pozisyonunda sonuç elde edemeyen Caputo, taraftarına saç baş yoldurdu.

Roma, 85'te Edin Dzeko'nun attığı golle fişi çekti ve skoru belirledi: 0-2

Cengiz, karşılaşmada 74 dakika sahada kaldı. Roma bu galibiyetle puanını 14'e çıkarırken, Empoli 5 puanda kaldı.

(NtvSpor)