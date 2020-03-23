Roma efsanesi Totti: ''Futbolu bırakmayı hiç istemedim''

23 Mart 2020 Pazartesi 00:25 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 00:25

Roma'nın efsanesi Francesco Totti, katıldığı programda 43 yaşına rağmen hala oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

İtalya'da eski takım arkadaşları Antonio Cassano ve Marco Di Vaio ile birlikte katıldığı programda konuşan Totti, "Son zamanlarımda 30 dakika oynayıp yapabileceklerimi yapıyordum. Bırakmayı asla istemedim. Emeklilik bana göre değil. Maça çıkmayı çok özledim." sözlerini kullandı.

İKİNCİ PLANA ATILDIM

Faal futbol hayatını sonlandırdıktan sonra Roma'da yönetici olarak çalışan Totti, görevini bırakma nedeni olarak kulübün Amerikalı sahiplerinin varlığını ve kendisini ikinci plana atılmak istenmesi olarak göstermişti.

Roma'daki son sezonu olan 2016-2017'de 28 maça çıkıp 3 gol 7 asist yapan ve şu anda 43 yaşında olan Francesco Totti, kariyeri boyunca sadece Roma'da 20 sezon oynamış ve 785 maçta 307 gol atıp 139 asist yaparak efsane olmuştu.