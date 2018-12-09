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Roma Eusebio Di Francesco ile yollarını ayırıyor

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun kredisini tükettiği ve yakında değişilik yapılabileceği belirtildi.

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İtalya Serie A'da son olarak Cagliari ile 2-2 berabere kalan Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun koltuğu tartışılıyor.

İtalya basınında yer alan habere göre; Roma Başkanı Palotta, Cagliari beraberliğinin ardından Francesco ile yolları ayırmayı ciddi şekilde düşünmeye başladı.

Haberde; Palotta'nın bu kararı, sportif direktör Monchi'nin karşı çıkması sebebiyle ertelediği belirtildi.

Francesco'nun yerine Paulo Sousa ve Vincenzo Montella isimlerinin düşünüldüğü kaydedilirken Antonio Conte'nin maliteyi sebebiyle adaylar arasında geri planda kaldığı vurgulandı.

(Sporx)

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