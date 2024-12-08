Roma evinde farklı galip geldi

İtalya Serie A'nın 15. hafta karşılaşmasında Roma, Lecce'yi konuk etti. Olimpico Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 13'te Alexis Saelemaekers, 59'da Gianluca Mancini, 66'da Niccolo Pisilli ile 86'da Manu Kone kaydetti. Lecce'nin tek golünü ise 40'da penaltıdan Nikola Krstovic attı.
Roma'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmanın 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Roma, bu galibiyetin ardından puanını 16'ya yükseltti. Lecce, 13 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, Como deplasmanına gidecek. Lecce, Monza'yı ağırlayacak.