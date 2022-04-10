İSTANBUL 22°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2022 Pazar / 9 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
Spor

Roma evinde geriden gelerek kazandı

Roma, İtalya Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Salernitana'yı 2-1 mağlup ederek puanını 57'ye çıkardı.

10 Nisan 2022 Pazar 21:59 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 21:59
ABONE OL

Serie A'da Roma, kendi sahasında Salernitana ile karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Roma, geriden gelerek 2-1'lik skorla kazandı. Salernitana 22. dakikada Ivan Radovanovic ile öne geçerken, Roma bu gole; 81. dakikada Carles Perez ve 85. dakikada Chris Smalling ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Roma, ligde puanını 57'ye yükseltti. Salernitana ise 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Salernitana ise Sampdoria'ya konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.