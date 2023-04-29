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Spor

Roma evinde kazanamadı

Serie A'nın 32. haftasında sahasında Milan'ı ağırlayan Roma maçı 1-1 eşitlikle tamamlayarak sahadan 1 puan ile ayrıldı.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 22:20 - Güncelleme:
Roma evinde kazanamadı
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Roma, konuk ettiği Milan ile 1-1 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, ligi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılabilecek bir konumda bitirme hedefindeki aynı puana sahip iki takım karşı karşıya geldi.

İki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

Müsabakanın son bölümleri ise büyük heyecana sahne oldu.

90+3. dakikada Roma, milli oyuncu Zeki Çelik'in asistinde Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi ve Alexis Saelemaekers ile 90+7. dakikada maça yeniden dengeyi getiren golü buldu: 1-1.

Mücadele 1-1 sona erdi ve Roma ile Milan puanları paylaştı.

Milan, 57 puanla 4. sırada kalırken, aynı puanla 5. sırada bulunan Roma da rakibini yenip üst sıralara çıkma şansını maçta öne geçmesine karşın kullanamadı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Zeki Çelik, 90 dakika boyunca sahada mücadele ederken, takımının golünde büyük rol oynadı.

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