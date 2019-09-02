Roma, Henrikh Mkhitaryan’ı transfer etti
İtalyan devi Roma, Arsenal'in Ermeni yıldızı Henrikh Mkhitaryan’ı kadrosuna kattı.
Roma, Arsenal’de forma şansı bulmakta zorlanan Henrikh Mkhitaryan’ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Geçen sezon Arsenal formasıyla 22 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 4 gol kaydetmişti.
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