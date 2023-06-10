Roma, Icardi transferinden vazgeçti

Gelecek sezon için kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Roma'da gündeme yeni bir isim geldi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Tammy Abraham'ın uzun sürecek olan sakatlığı sebebiyle forvet arayışına çıkan Roma, West Ham United'da forma giyen İtalyan golcü Gianluca Scamacca'yı kiralamanın yollarını aramaya başladı.

Haberde, Roma'nın Scamacca'nın kiralanma şartları için bilgi istediği kaydedilirken, Milan'ın da oyuncuya talip olduğu aktarıldı.

ICARDI'Yİ İSTİYORLARDI

Daha önce çıkan haberlerde Roma'nın, Abraham'ın yerine Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Mauro Icardi'yi istediği ifade edilmişti.

Bu sezon West Ham formasıyla 27 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Scamacca, bu maçlarda 8 gol kaydetti.