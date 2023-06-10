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Spor

Roma, Icardi transferinden vazgeçti

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Roma daha önce kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi'den vazgeçti. İtalyan ekibi Icardi yerine West Ham United forması giyen Gianluca Scamacca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

10 Haziran 2023 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
Roma, Icardi transferinden vazgeçti
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Gelecek sezon için kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Roma'da gündeme yeni bir isim geldi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Tammy Abraham'ın uzun sürecek olan sakatlığı sebebiyle forvet arayışına çıkan Roma, West Ham United'da forma giyen İtalyan golcü Gianluca Scamacca'yı kiralamanın yollarını aramaya başladı.

Haberde, Roma'nın Scamacca'nın kiralanma şartları için bilgi istediği kaydedilirken, Milan'ın da oyuncuya talip olduğu aktarıldı.

ICARDI'Yİ İSTİYORLARDI

Daha önce çıkan haberlerde Roma'nın, Abraham'ın yerine Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Mauro Icardi'yi istediği ifade edilmişti.

Bu sezon West Ham formasıyla 27 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Scamacca, bu maçlarda 8 gol kaydetti.

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