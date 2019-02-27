Roma Monchi'nin alternatifini Inter'de buldu
Sezon sonunda Monchi ile yollarını ayıracak olan Roma, İspanyol sportif direktörün alternatifini buldu.
Roma, sezon sonunda Arsenal’e imza atması beklenen Monchi’nin yerine ‘daha az yetkisi’ olacak bir isimle anlaşmak istiyor. Bu kapsamda girişimlerini sıklaştıran başkent ekibinde 3 isim gündeme geldi.
Sarı-Kırmızılılar, Massimiliano Mirabelli ve Daniele Faggiano ile görüşse de ilk tercihin Piero Ausilio olduğu öğrenildi.
22 senedir Inter’de görev alan Piero Ausilio, 2014 yılından beri kulübün sportif direktörlüğünü yapıyor.
Akşam
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