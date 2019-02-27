Roma Monchi'nin alternatifini Inter'de buldu

Roma, sezon sonunda Arsenal’e imza atması beklenen Monchi’nin yerine ‘daha az yetkisi’ olacak bir isimle anlaşmak istiyor. Bu kapsamda girişimlerini sıklaştıran başkent ekibinde 3 isim gündeme geldi.

Sarı-Kırmızılılar, Massimiliano Mirabelli ve Daniele Faggiano ile görüşse de ilk tercihin Piero Ausilio olduğu öğrenildi.

22 senedir Inter’de görev alan Piero Ausilio, 2014 yılından beri kulübün sportif direktörlüğünü yapıyor.

Akşam