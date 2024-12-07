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Spor

Roma, Nicola Zalewski için için kararını verdi!

Sezon başında Galatasaray'ın teklif yaptığı ancak anlaşma sağlayamadığı Nicola Zalewski ile Roma arasında sular durulmuyor. İtalyan ekibi, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı 22 yaşındaki futbolcuyu devre arasında satmak istiyor.

7 Aralık 2024 Cumartesi 13:47 - Güncelleme:
Roma, Nicola Zalewski için için kararını verdi!
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Sezon başında Galatasaray'ın teklif yaptığı ancak anlaşma sağlayamadığı Nicola Zalewski ile Roma arasında sular durulmuyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Nicola Zalewski'yi devre arasında satmak istiyor.

AYRILIĞA İKNA EDECEK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç oyuncuyu bedava kaybetmek istemeyen İtalyan ekibi, Zalewski'yi ayrılığa ikna etmeye çalışacak.

GALATASARAY İKNA EDEMEMİŞTİ

Galatasaray, Polonyalı oyuncu için sezon başında Roma ile anlaşmış ancak Zalewski'yi ikna edememişti.

22 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgileniyordu. Zalewski, Türkiye'ye transfer olmak istemedi.

Roma'da bu sezon 12 maçta 621 dakika süre alan genç yıldız, 1 asistlik performans sergiledi.

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