İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Roma, Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş'a 10 milyon Euro'luk teklifte bulunacak

Bu sezon Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan flaş bir Roma iddiası geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta taraftarların eleştirdiği isimlerden olan Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan "Il Messaggero" gazetesinin haberine göre Roma, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Oğuzhan Özyakup'u bir kez daha transfer listesine aldı. Roma Sportif Direktörü Monchi, sezon başında da Oğuzhan'ı listesine almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

BEŞİKTAŞ'A TEKLİF 10 MİLYON EURO

Roma'nın Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş'a 10 milyon euro teklif edeceği belirtiliyor. Oğuzhan'ın geçmiş yıllarda oynamış olması nedeniyle Avrupa Birliği pasaportu bulunuyor. İtalya'da kulüplerin Avrupa Birliği üyesi olmayan sadece 3 futbolcu oynatmasına izin veriliyor.

OĞUZHAN'IN ALTERNATİFİ OBIANG

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Roma'nın Oğuzhan'a alternatif olarak ise West Ham forması giyen Pedro Obiang'ı düşündüğü iddia edildi.

Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog

Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog

Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a kötü haber

Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a kötü haber

Almanya'da Naziler sokaklarda devriye geziyor

Almanya'da Naziler sokaklarda devriye geziyor

Üniversitedeki cinayet sonrası hükümet harekete geçti

Üniversitedeki cinayet sonrası hükümet harekete geçti

'Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman'

'Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman'

ABD'den Suriye'ye kimyasal silah uyarısı

ABD'den Suriye'ye kimyasal silah uyarısı

Başkan Erdoğan, Zeybekci'ye ilk talimatı verdi

Başkan Erdoğan, Zeybekci'ye ilk talimatı verdi

ABD'den Çin uyarısı: İzin vermemeliyiz

ABD'den Çin uyarısı: İzin vermemeliyiz
 

POPÜLER HABERLER

Başörtülü kadına çirkin saldırı

Başörtülü kadına çirkin saldırı

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA