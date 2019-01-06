Roma, Ozan Kabak ısrarını sürdürüyor
Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak'ın peşinde olan İtalyan ekibi Roma'nın sezon sonunda bir kez daha sarı kırmızılılarla masaya oturacağı belirtildi.
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Uzun süre transfer gündemini meşgul eden Ozan Kabak, Galatasaray'da kaldı ama iddialar kesilmedi. İtalyan basını, Roma'nın genç yıldızının transferi için ısrarını sürdürdüğünü yazdı.
Gazetelere göre Ozan'ın aldığı karar, Roma Sportif Direktörü Monchi'nin planlarını değiştirmedi. Roma'nın sezon biter bitmez yeniden harekete geçeceğini yazan İtalyan basını, "Roma, Galatasaray'ın genç yıldızıyla masaya oturacak" dedi.
YİNE GÖRÜŞÜLECEK
Sözleşmesinde 7.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan 18 yaşındaki futbolcu, sezon bitiminde Galatasaray'la yeni sözleşme için görüşecek.
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