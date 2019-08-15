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Roma taraftarından Steven Nzonzi tepkisi: Allah onu kahretsin

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Steven Nzonzi için Roma taraftarları Monchi'ye ateş püskürdü.

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TM Dijital Haber Merkezi

Uzun bir süredir 6 numara arayışlarını sürdüren ve dün nihayet Nzonzi ile bu arayışlarına son veren Galatasaray, yıldız futbolcuyu KAP’a bildirdi.

ROMA N'ZONZİ'YE VERİLEN PARA İÇİN MONCHİ'Yİ TOPA TUTTU

3 sezon Sevilla’da oynadığı futbolla göze çarpan ve Monchi’nin Roma’nın Sportif Direktörü olmasının ardından 26.6 milyon euro’ya Serie A devine transfer edilen Nzonzi’nin Galatasaray’a imza atması İtalyan taraftarları çıldırttı. Başkent ekibinde gösterdiği performansla pek de iç açmayan Steven Nzonzi’nin Cimbom’a bedavaya kiralanması Roma camiasında Monchi’ye karşı büyük bir infiale yol açarken, taraftarların sosyal medyada ve forumlardaki duyduğu öfke bir hayli dikkat çekti.

İşte Roma taraftarlarının Nzonzi ve Monchi tepkileri…

Nzonzi Galatasaray’a gitmiş ne anlaşma ama!

Teşekkürler Monchi. Bu adamı bize 26 milyon euro’ya aldırdın sonra da çıktın gittin

Orta sahada 4 seçeneğimiz olmalıydı ve Steven Nzonzi'ye yer yoktu

Neden bedavaya kiraladık? Bu iyi bir hamle değil

Lanet gidiyor, tamamen doğru karar

Zaten iğrenç bir futbolcuydu gittiği iyi oldu

Roma’da kayboldu gitti. O bölgede Cristante, Pellegrini, Veretout ve Diawara var Nzonzi’nin ayrılması isabetli bir karar

Onu Monchi getirdi, iyi bir futbolcuysa neden kendisiyle beraber geri götürmedi? Allah onu kahretsin.

Yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezar gladyatör mozolesi çıktı

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