Roma ve Lazio Trezeguet'nin peşinde

Üç kulübün de transferi bu dönem yapmak için yarış halinde olduğu belirtildi. 24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu için konuşulan rakam ise 10 milyon euro. Mahmoud Trezeguet 17 lig maçında Kasımpaşa formasıyla 5 gol ve 5 asist üretti.

(Aksam)