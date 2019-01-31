Roma Vida'yı alamayınca Skrtel'e gözünü dikti
İtalya Serie A takımlarından Roma, Beşiktaş'tan Domagoj Vida ile anlaşamayınca rotayı Fenerbahçe'den Martin Skrtel'e çevirdi.
Transfer döneminin son gününde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Roma, rotayı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çevirdi.
İtalyan basınının haberine göre Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı transfer edemeyen Roma, Fenerbahçe'den Martin Skrtel'i kadrosuna katmak istiyor.
MONCHI'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ
Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Skrtel transferi için görüşmeler yapacağını belirten İtalyan basını, Roma'nın son gün transfer sürprizi yapabileceğini kaydetti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan 34 yaşındaki Slovak futbolcunun ismi, transfer döneminde Serie A'nın lideri Juventus ile de anılmıştı.
(Sporx)
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