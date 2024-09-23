İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2024 Pazartesi / 20 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2502
  • EURO
    38,1402
  • ALTIN
    2873.47
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Roma yeni hocasıyla kazandı

Roma, yeni teknik direktörü Ivan Juric ile çıktığı ilk maçta Udinese'nin yenilmezlik serisine son verdi.

23 Eylül 2024 Pazartesi 00:50 - Güncelleme:
Roma yeni hocasıyla kazandı
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 5. haftasında AS Roma ile Udinese karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 3-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Artem Dovbyk, 49. dakikada penaltıdan Paulo Dybala, 70. dakikada Tommaso Baldanzi kaydetti.

Milli oyuncumuz Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

IVAN JURIC İLE İLK GALİBİYET

Yeni teknik direktörü Ivan Juric ile ilk maçına çıkan Roma, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı. Sezona iyi başlayan Udinese ise ilk kez yenildi ve 10 puanda kaldı.

Roma, gelecek hafta Venezia'yı ağırlayacak. Udinese ise Inter'i ağırlayacak.

  • Ivan Juric
  • Roma
  • Udinese

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.