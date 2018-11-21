Roma yönetimi kararını verdi! De Rossi ile 1 yıl daha...

Serie A Ligi'nin köklü ekiplerinden Roma, Francesco Totti gibi tüm kariyerini kulübünde geçiren bir diğer efsane isim Daniele De Rossi ile ilgili son kararını verdi.

İtalyan yetkililer, 16 sezon boyunca 600'den fazla müsabakada form giyen yıldız orta saha oyuncusu ile nikah tazelemeye hazırlanıyor.

Çizme basınında çıkan habere göre, Romalı yetkililer De Rossi'nin 1 sezon daha kalmasını ve sonrasında futbolu Totti gibi kulübünde bırakmasını teklif edecekler.

Öte yandan Daniele De Rossi, basına verdiği demeçte Roma'ya yük olmak istemediğini ancak katkıda bulunabileceğini düşündüğü sürece yeni bir kontrat imzalamakta sorun yaşamayacağını aktardı.