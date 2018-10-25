Roma Yunus Akgün'ü takip ediyor
Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve teknik direktör Fatih Terim'in hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde süre verdiği Yunus Akgün, İtalyan basınının da dikkatini çekti.
Galatasaray'ın altyapısından yetiştikten sonra bu sezon A takımda forma şansı bulan Yunus Akgün, gösterdiği gelişimle İtalyan basınının da dikkatini çekti.
Teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon hem Spor Toto Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde süre verdiği 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili Tutto Mercato Web adlı haber portalı özel bir haber yayımladı.
Haberde milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın sportif direktörlüğünü üstlenen Monchi'nin Türkiye'de hâlâ yetenek avında olduğu hatırlatılırken sağ kanat pozisyonunda forma giyen Akgün'ün başkent ekibi için doğru tercih olacağı ifade edildi.
Site, genç futbolcuyu özellikleri itibarı ile "Roma'nın mücevheri" olarak niteledikleri Cengiz'e benzetti.
(Fanatik)
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