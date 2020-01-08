İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9752
  • EURO
    6,6552
  • ALTIN
    304.136
  • BIST100
    112013
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roma, Politano transferine kaynak yaratmak adına Cengiz Ünder'i satma kararı aldı
Spor

Roma, Politano transferine kaynak yaratmak adına Cengiz Ünder'i satma kararı aldı

İtalya Serie A’da Roma, Inter'in genç oyuncusu Politano'yu kadrosuna katmak için kaynak arayışına girerken milli oyuncumuz Cengiz Ünder ile yolları ayırma kararı aldı.

08.01.2020  11:19 - Güncelleme: 08.01.2020  11:20

İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden olan ve Roma’ya yakınlığı ile bilinen Corriere dello Sport Gazetesi, Cengiz Ünder hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Roma’nın, İnter’in hücum oyuncusu Matteo Politano’nun transferini kaynak yaratmak için Cengiz’i elden çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü. Başkent temsilcisinin, bir FIFA menajerini de milli futbolcumuza kulüp bulması için bizzat görevlendirdiği ifade edildi.

Roma’nın, Politano’nun alternatifi olarak da Fiorentina forması giyen Gaetano Castrovilli’yi B planı olarak tuttuğu vurgulanırken, 22 yaşındaki oyuncumuza geçtiğimiz hafta İngiltere Premier Lig ekibi Everton talip olmuştu. Carlo Ancelotti’nin, bu transferi bizzat istediği ve 40 milyon Euro’nun gözden çıkarıldığı yazılmıştı.

(Fanatik)

SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü
İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

O anlar saniye saniye kaydedildi
O anlar saniye saniye kaydedildi

O anlar saniye saniye kaydedildi

Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor
Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.