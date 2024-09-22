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Spor

Roma'da bir istifa daha!

Daniele De Rossi'nin gönderilmesinin ardından tehditlere maruz kalan ve polis tarafından koruma altına alınan Roma CEO'su Lina Souloukou istifa etti.

22 Eylül 2024 Pazar 18:18 - Güncelleme:
Roma'da bir istifa daha!
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Sezona kötü başlayan ve faturasını teknik direktör Daniele De Rossi'ye kesen Roma, flaş bir istifa daha geldi.

İtalyan teknik adamın gönderilmesine tepki gösteren Romalı taraftarlar, CEO Lina Souloukou'yu hedef aldı.

Bu kararın ardından tehditlere maruz kalan Roma CEO'su Lina Souloukou, çocuklarıyla birlikte polis koruması altına alındı.

Baskılara dayanamayan Souloukou, istifa mektubunu yönetime iletti. Roma, resmi siteden yaptığı duyuruda bu kararı doğruladı.

De Rossi ile yollarını ayıran Roma, geçtiğimiz günlerde takımın başına Ivan Juric'i getirmişti.

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