Roma'da Dovbyk 2 ay sahalardan uzak kalacak

İtalya Serie A ekbi Roma'ya golcü oyuncusu Artem Dovbyk'ten kötü bir haber geldi.

2 AY SAHALARDAN UZAK

Ukraynalı forvetin, sol uyluğunda yaşadığı miyotendinöz sakatlık nedeniyle ameliyat olacağı ve en az iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Dovbyk, Lecce karşılaşmasında yeniden gol sevinci yaşamasına rağmen mücadele sırasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yapılan detaylı kontroller ve değerlendirmelerin ardından, oyuncunun cerrahi müdahale geçirmesine karar verildi. Bu operasyonun ardından Dovbyk'in yaklaşık iki ay formasından uzak kalması bekleniyor.

AMELİYAT FİNLANDİYA'DA

Dovbyk'in ameliyatı Finlandiya'da gerçekleştirilecek. Operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine başlayacak olan golcü futbolcu, bu süreçte Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin kadro planlamasında yer alamayacak.