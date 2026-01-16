İSTANBUL 10°C / 3°C
Spor

Roma'da Dovbyk 2 ay sahalardan uzak kalacak

Roma'nın golcü oyuncusu Artem Dovbyk, sol uyluğundaki miyotendinöz sakatlık nedeniyle ameliyat olacak. Ukraynalı forvetin yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

16 Ocak 2026 Cuma 18:29
Roma'da Dovbyk 2 ay sahalardan uzak kalacak
İtalya Serie A ekbi Roma'ya golcü oyuncusu Artem Dovbyk'ten kötü bir haber geldi.

2 AY SAHALARDAN UZAK

Ukraynalı forvetin, sol uyluğunda yaşadığı miyotendinöz sakatlık nedeniyle ameliyat olacağı ve en az iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Dovbyk, Lecce karşılaşmasında yeniden gol sevinci yaşamasına rağmen mücadele sırasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yapılan detaylı kontroller ve değerlendirmelerin ardından, oyuncunun cerrahi müdahale geçirmesine karar verildi. Bu operasyonun ardından Dovbyk'in yaklaşık iki ay formasından uzak kalması bekleniyor.

AMELİYAT FİNLANDİYA'DA

Dovbyk'in ameliyatı Finlandiya'da gerçekleştirilecek. Operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine başlayacak olan golcü futbolcu, bu süreçte Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin kadro planlamasında yer alamayacak.

  • Artem Dovbyk
  • miyotendinöz sakatlık
  • ameliyat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.