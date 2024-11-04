Roma'da teknik direktör değişikliği gündemde

Sezona istediği gibi başlayamayan ve alınan kötü sonuçların ardından Daniele De Rossi'yle yollarını ayıran, sonrasında Ivan Juric'i göreve getiren Roma'da bir kez daha teknik direktör değişebilir.

Son olarak Serie A'da Verona'ya kaybeden Roma'da Ivan Juric'in geleceği belirsizliğini korurken Juric'le yolların ayrılması halinde başkent ekibinin listesinde birçok isim yer alıyor.

MANCINI, SERIE A'YA GERİ DÖNEBİLİR

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Ivan Juric'in yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Shabab'ı çalıştıran Paulo Sousa'nın en güçlü adaylardan biri olduğu belirtildi.

Sousa'nın devam eden bir sözleşmesi olmasından dolayı Roma'nın Portekizli teknik direktörü göreve getirmek istemesi halinde bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Roma'nın listesinde ayrıca Massimiliano Allegri, Frank Lampard, Roberto Mancini ve Maurizio Sarri'nin bulunduğu kaydedildi.

ROMA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalya Serie A'da Roma, bu sezon oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

Roma, topladığı 13 puanla ligde 11. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde ise 3 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Roma 4 puan topladı.