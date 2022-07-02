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Spor

Roma'dan ayrılan Henrikh Mkhitaryan'ın yeni takımı belli oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattığını bildirdi.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 13:08 - Güncelleme:
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Mavi-siyahlı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla, 33 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusunun yeni sezonda Inter forması giyeceği açıklandı. Sözleşmenin detayları paylaşılmadı.

2019 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den Roma'ya transfer olarak kariyerini Serie A'da sürdürmeye başlayan Mhkitaryan, başkent ekibiyle sözleşmesini uzatmadı ve Inter'in teklifini kabul etti.

Roma ile 116 maçta 29 gol atan Mhkitaryan, son olarak sarı-kırmızılı takımla beraber UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kazanmıştı.

  • Henrikh Mkhitaryan
  • Inter
  • Roma

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