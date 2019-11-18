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Roma'dan Cengiz Ünder için flaş karar

Roma'nın ve A Milli Takımımızın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, uzun süreli sakatlığından kurtulup sahalara geri dönmüştü. Cengiz'in eski formuna daha çabuk ulaşabilmesi için İtalyan ekibi flaş bir karara imza attı...

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Ünlü İtalyan Gazetesi Corriere dello Sport, başkent ekibinin Cengiz ile ilgili uygulayacağı programı, manşetine taşıdı. "Roma'nın şimdi bir misyonu var, o da Cengiz Ünder'e eski formunu kazandırmak" başlığını kullanan gazete, oyuncunun takım içindeki rolüne tekrar dönmesi gerektiğine dikkat çekti.
 
Cengiz'in yeterli antrenman yapamadığı için vücudunun ağırlaştığını da belirten Corriere dello Sport, kulübün diyetisyenlerinin bu konuda çalıştığına haberinde yer verdi. 
 
Haberde ayrıca, Medipol Başakşehir ile oynanacak Avrupa Ligi maçına da bir paragraf açıldı ve Cengiz'in eski takım arkadaşlarına karşı nezaket içinde oynamaması gerektiği ifade edildi.
 
(Fotomaç)

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