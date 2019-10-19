Roma'dan Cengiz Ünder ve asker selamı açıklaması
Roma teknik direktörü Fonseca, kendisine yöneltilen Cengiz Ünder sorularını cevapladı.
- Sporx
Juventus teknik direktörü Sarri'nin Merih Demiral'ın asker selamı hakkında yaptığı açıklamanın ardından bu kez de Roma teknik direktörü Fonseca, Cengiz Ünder'in asker selamı verdiği fotoğrafını paylaşması hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.
Cengiz Ünder'in asker selamo hakkında kendi aralarında konuştuklarını ifade eden Fonseca, "Cengiz Ünder hakkında kulüpte kendi içimizde konuştuk ancak bunu basınla paylaşmayacağız. Bu konuda hakkında şunları söyleyebilirim; futbol ve siyaset aynı yatakta uyumaz. Her ikisi de farklı değerlendirilmesi gereken şeyler ve ben de bir teknik direktör olarak işime siyaset karıştırmayı sevmiyorum" şeklinde konuştu.
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