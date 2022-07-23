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Spor

Roma'dan Georginio Wijnaldum hamlesi

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Georginio Wijnaldum için Paris Saint-Germain'e teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 00:35 - Güncelleme:
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PSG'nin kendilerine önerdiği Georginio Wijnaldum için Roma teklif yapmaya karar verdi.

Paulo Dybala transferiyle dikkatleri üzerine çeken Roma transferde durmuyor. PSG'nin kadroda düşünmediği Hollandalı oyuncuyu birkaç hafta önce İtalyan kulüplerine önermiş ancak oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

Roma kiralamak istediği orta saha oyuncusu için, PSG'ye oyuncunun 8 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyon Euro'luk kısmını karşılayabileceğini iletti. Teklifi değerlendirmeye alan PSG yetkililerinin kısa zamanda kararını vermesi bekleniyor.

Georginio Wijnaldum, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'de 38 resmi maçın 22'sinde ilk 11'de yer aldı ve 3 gol, 3 asistle skora katkıda bulundu.

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