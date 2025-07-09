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Spor

Roma'dan İstanbul'a geliyor! Shomurodov transferinde mutlu son yakın

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir golcü transferinde mutlu sona yakın. İstanbul temsilcisi, Roma forması giyen Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi9 Temmuz 2025 Çarşamba 20:53 - Güncelleme:
Roma'dan İstanbul'a geliyor! Shomurodov transferinde mutlu son yakın
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Yaz transfer döneminde forvet hattına takviye yapmak isteyen RAMS Başakşehir, Roma'nın golcüsü için teklif hazırlığı yapıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, RAMS Başakşehir, Roma'nın Özbek golcüsü Eldor Shomurodov'u transfer etmeye çok yakın.

Özbek golcü için Başakşehir, 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 2.7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu içeren paketi Roma'ya sunacak. Roma, Shomurodov'un bir sonraki satışından yüzde 10 pay talep ettiği belirtildi.

Başakşehir, Eldor Shomurodov ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

2024/2025 sezonunda Başkent ekibi ile 37 maça çıkan Shomurodov, 7 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

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