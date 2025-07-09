Yaz transfer döneminde forvet hattına takviye yapmak isteyen RAMS Başakşehir, Roma'nın golcüsü için teklif hazırlığı yapıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, RAMS Başakşehir, Roma'nın Özbek golcüsü Eldor Shomurodov'u transfer etmeye çok yakın.

Özbek golcü için Başakşehir, 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 2.7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu içeren paketi Roma'ya sunacak. Roma, Shomurodov'un bir sonraki satışından yüzde 10 pay talep ettiği belirtildi.

Başakşehir, Eldor Shomurodov ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

2024/2025 sezonunda Başkent ekibi ile 37 maça çıkan Shomurodov, 7 gol, 5 asistlik performans gösterdi.