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Spor

Roma'dan Okan Buruk hamlesi! Tecrübeli hoca kararını verdi

Roma, teknik direktörlük görevi için Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk ile görüştü. Tecrübeli hoca ise İtalyan ekibine kararını bildirdi.

13 Kasım 2024 Çarşamba 18:03 - Güncelleme:
Roma'dan Okan Buruk hamlesi! Tecrübeli hoca kararını verdi
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Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüştü.

OKAN BURUK'UN CEVABI

Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri'den önce Buruk ile temas kuran Roma, olumsuz yanıt aldı.

Galatasaray'dan ayrılmak istemeyen deneyimli teknik adam, İtalyan yetkililere teşekkür etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Okan Buruk, daha önce İtalya'da Inter forması giymişti. 51 yaşındaki teknik adam, Galatasaray teknik direktörü olduğu Temmuz 2022'den sonra sarı kırmızı takımın başında 113 maça çıktı ve 86 galibiyet, 12 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı.

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