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Roma'dan sürpriz Oğuzhan Özyakup açıklaması

Roma Sportif Direktörü Monchi, Beşiktaş'tan transferi gündemde olan Oğuzhan Özyakup için konuştu. Monchi, Oğuzhan için 'imkansız' dedi.

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Roma Sportif Direktörü Monchi, Beşiktaş'tan transferi gündemde olan Oğuzhan Özyakup için konuştu. Oğuzhan'ın Roma'ya transferinin mümkün olmadığını ifade eden Monchi, "Rugani mi? İmkansız. Thiaho Mendes mi? İmkansız. Ziyech ve Belotti mi? (İkisini de seviyorum)İmkansız. Leander Dendoncker mi? İmkansız. Oğuzhan Özyakup mu? İmkansız. Herrera mı? İmkansız" dedi. Bennacer mı? Onu beğeniyoruz ve şu anda değil ancak Haziran ayında konuşuruz" dedi.

 

Roma'da kalacağını açıklayana Monchi; "Daha önce de bunu açıkladım, tekrarlıyorum; Roma'da kalıyorum. Amacım sürekli başarı elde etmek ve rekabetçi bir ortam yaratmak ve kalıcı başarılara ulaşmam için kalmam gerekiyor. Bir kez bir şey kazanmak bir anlam ifade etmiyor, başarı sürdürülebilir olmalı ve her zaman başarı hedeflerinizin üzerine çıkmalısınız" dedi.

 

Teknik direktör Di Francesco hakkında da konuşan Monchi, "Teknik direktörümüze güveniyoruz, kendisine de %100 güveniyoruz. Geçen sezonlarda zor operasyonlar yapmak zorunda kaldık, Salah ve Rudiger'i satmak hiç hoşuma gitmedi ancak bunu yapmak zorundayız ve en önemlisi de bu satışların neden yapıldığını anlayan bir teknik direktör ile çalışıyoruz. Roma'da alınan bir kaç kötü sonuç için Di Francesco'ya olan inancımı kaybetmeyeceğim" şeklinde konuştu.

 

Roma'da harika bir ekip oluşturmak ve kalıcı başarılar elde etmek için çalıştıklarının altını çizen Monchi, "Transfer politikamızı genç ve dolayısıyla uzun vadede bize katkı sağlayacak isimler üzerine kurduk. Roma'da şu anda 18-20 yaş aralığında futbolcular oynuyor ve bu futbolcuların sayısının her geçen gün arttığını göreceksiniz. Amacımız bir altyapı jenerasyonu yaratmak değil ancak gelecek vaad eden futbolcular ile de yarışmacı bir şekilde mücadele edebileceğimizi göstermek" ifadelerini kullandı.

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