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Roma'dan Vida için dudak uçuklatan teklif

İtalyan devi Roma, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için sezon sonu tekrar Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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İtalyan basınının haberine göre devre arası transfer döneminde Vida ile ilgilenen Roma'da sportif direktör Monchi'nin stoper listesinin başında Vida olduğu ve Hırvat futbolcu için sezon sonu Beşiktaş'a yeni bir teklif ile gidileceği belirtildi.
 
MONCHI'NIN İLK TERCİHİ; 10-12 MİLYON EURO
 
Roma'nın stoperlerden Juan Jesus ve Fazio ile yollarını ayıracağı ve Vida için 10-12 milyon euro bonservis ücreti ayıracağı kaydedildi.
 
Monchi'nin ısrarla istediği 29 yaşındaki stoperin 2022 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi devam ediyor. Domagoj Vida, bu sezon Beşiktaş forması ile Süper Lig'de 21 maçta forma giydi.
 
Sporx
 

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