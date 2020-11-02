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Spor

Roma'ın efsanesi Totti'de koronavirüs çıktı!

Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti'nin koronavirüse yakalandığı belirtildi. Totti'nin ateşi olduğu ve kendisini halsiz hissettiği kaydedildi.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 17:33 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 17:33
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Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının efsanevi oyuncusu Francesco Totti'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Roma'nın eski yıldızı Totti'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haberde eski yıldız futbolcunun ateşi olduğu ve kendisini halsiz hissettiği kaydedildi.

Totti'nin kendisini Torrino semtindeki villasında karantinaya aldığı ifade edildi.

Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, 12 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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