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Spor

Romain Saiss geri dönüyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı ve Welinton'un kart cezası nedeniyle Romain Saiss'e şans vermesi bekleniyor.

Fanatik8 Nisan 2023 Cumartesi 12:07 - Güncelleme:
Romain Saiss geri dönüyor
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Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Giresunspor maçını kazanıp, hem yenilmezliğini hem de galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, savunmada zorunlu değişikliğe gidecek. Beşiktaş'ta derbide kırmızı kart gören Welinton, aynı maçta çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Tayyip Talha Sanuç'un durumu sebebiyle Kartal, yeni bir savunma ikilisi kullanacak.

OMAR'IN YANINDA SAISS

Başarılı hocanın, bu mücadelede Omar Colley'in yanında Romain Saiss'e şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın bir türlü düzenli olarak oynatmadığı Faslı stoper, son olarak Antalyaspor maçında 11'de yer almıştı.

4 HAFTA SONRA

Saiss şans verilmesi halinde 4 hafta sonra ilk 11'de maça başlayacak. Derbi kadrosunda yer almayan Valentin Rosier de teknik direktör Şenol Güneş'ten forma şansı bekliyor.

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