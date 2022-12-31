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  • Romain Saiss için ayrılık vakti! Transfer teklifi geldi
Spor

Romain Saiss için ayrılık vakti! Transfer teklifi geldi

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'e Körfez ülkelerinden 2.5 milyon avroluk bir transfer teklifi geldiği iddia edildi. Yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş, transfer için kararı Romain Saiss'e bıraktı.

Takvim31 Aralık 2022 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Romain Saiss için ayrılık vakti! Transfer teklifi geldi
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Beşiktaş'ın Fas Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli stoperi Romain Saiss için Körfez ülkelerinden bir takımdan 2.5 milyon avroluk teklif geldiği öğrenildi.

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YÖNETİM KARARSIZ

Sakatlığı ile ilgili durumun da net olmadığı ortamda yönetim 2.5 milyon avroluk teklifi az bulsa da teklifin değerlendirilip değerlendirilmemesi konusunda henüz karar verebilmiş değil.

ŞENOL GÜNEŞ SICAK BAKMIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Temassız" ve "Geri çekilerek oynuyor" diyerek pek de sıcak bakmadığı Saiss'in yerine stoper alınmasını istediği iddia edilirken, gelen teklifle ilgili Saiss'in düşüncesi de önemli olacak.

SAISS'İN KARARI ETKİLİ OLACAK

Eğer Faslı oyuncu takımda kalmak isterse kendisiyle devam edilecek, ayrılmak isterse Körfez takımıyla pazarlık yapması ve rakamı yükseltmesi istenecek. Sezon başında bedelsiz gelen Saiss için Beşiktaş yönetimi her türlü rakamı kar olarak kabul ediyor.

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