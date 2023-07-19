Romain Saiss için yapılan teklif belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Romain Saiss'e Fransız takımlarının ardından Katar kulübü Al Sadd da talip oldu. Foot Mercato'nun haberine göre; Lens, Lille ve Marsilya'yla da adı anılan Faslı stoperin transferinde, Al Sadd diğer takımlara göre bir adım önde.

2.5 MİLYON EURO TEKLİF

Katar kulübünün, Saiss'in bonservisi için Beşiktaş'a 2.5 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir teklifle geldiği belirtilirken, transferin gerçekleşmesinin sadece bir adım uzakta olduğu ifade edildi.

SAISS'E 3 YILLIK SÖZLEŞME

Al Sadd'ın 33 yaşındaki savunmacıya ise 3 yıllık sözleşme teklif ettiği, Faslı oyuncunun Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen ailevi nedenlerle Katar'a gitmeye daha sıcak baktığı öne sürüldü.

26 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Beşiktaş ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Romain Saiss, geride kalan sezonda 26 kez siyah beyazlı formayı giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.