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Spor

Romain Saiss: Kolaylık sağlamanızı bekliyorum

Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, ayrılık için gemileri yaktı. Yönetime ayrılık talebini ileten Faslı oyuncu, 'Kolaylık sağlamanızı bekliyorum' sözlerini kullandı.

Sabah9 Temmuz 2023 Pazar 11:30 - Güncelleme:
Romain Saiss: Kolaylık sağlamanızı bekliyorum
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Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss takımdan ayrılmak için her yolu deniyor. Geçtiğimiz yaz Wolverhampton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlılara 2 yıllığına imza atan Faslı oyuncu, gelecek sezon kariyerini İngiltere ya da Fransa'da devam ettirmek istiyor.

FRANSA'DAN TEKLİF GETİRDİ

Deneyimli savunmacının menajeri, kulübe Marsilya ve Lens'ten teklifler getirdi. Ancak Beşiktaş'ın 3 milyon Euro seviyesindeki isteğiyle örtüşmediği için kabul görmedi.

"KOLAYLIK SAĞLAMANIZI BEKLİYORUM"

Bu durum Saiss'ın keyfini kaçırırken, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini birinci ağızdan iletip, "Kolaylık sağlamanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli stoperin pazar günü başlayacak olan Almanya kampında takımda yer alması beklenmiyor.

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