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Spor

Romain Saiss, Suudi Arabistan'a transfer oluyor

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Al-Sadd'a transfer olan Romain Saiss, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

5 Eylül 2023 Salı 22:55 - Güncelleme:
Romain Saiss, Suudi Arabistan'a transfer oluyor
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Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta ayrılarak Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olan Romain Saiss, yeni kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor.

AB DIŞI OYUNCULARA YAZILAMADI

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Katar ekibi Al Sadd, yapılan idari bir hata sonucu "Avrupa Birliği dışı oyuncular" listesine kaydettirilemedi ve takımdan ayrılmasına karar verildi.

ARABİSTAN'A GİDİYOR

Bu gelişmenin üzerine Saiss'i renklerine bağlamak isteyen Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, oyuncunun kiralık olarak takıma katılması konusunda kulübü ile prensipte anlaşmaya vardı.

Haberde; Afrika Kupası öncesinde form durumunu korumak isteyen 33 yaşındaki oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı yazıldı.

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