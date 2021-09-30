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Spor

Romaine Sawyers'a ırkçı saldırıda bulunan taraftara hapis cezası

İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'un oyuncusu Romaine Sawyers'a sosyal medyadan ırkçı saldırıda bulunan bir taraftara, iki ay hapis cezası verildi.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 18:13 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 18:15
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İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'un kadrosunda yer alan Romaine Sawyers'a sosyal medyadan ırkçı saldırıda bulunan bir taraftara, iki ay hapis cezası verildi.

Birmingham Mahkemesi tarafından görülen davada, sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki hesabından Sawyers'a ırkçı içerikli mesaj atan İngiliz taraftar Simon Silwood'a iki ay hapis ve 500 sterlin para cezaları verildiği belirtildi.

Kararı veren bölge hakimi Briony Clarke, "Çevrim içi ırkçı saldırılara yer yoktur. Benim görüşüme göre, bu eylem çok açık bir şekilde hapis cezası gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl İngiltere Premier Lig'de yer alan West Bromwich Albion'un Manchester City'ye 5-0 yenildiği maçın ardından Silwood, söz konusu mesajı futbolcuya atmıştı.

Karayipler'de iki adadan oluşan federal bir ülke olan Saint Kitts ve Nevis'in vatandaşı Romaine Sawyers, bu sezon Stoke City'de kiralık olarak forma giyiyor.

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