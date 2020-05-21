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Spor

Romalı Justin Kluivert: ''En iyi arkadaşım Cengiz Ünder''

Roma'nın Hollandalı yıldızı Justin Kluivert, milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in en iyi arkadaşı olduğunu söyledi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 23:46 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 23:46
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Cengiz'in çok yetenekli bir futbolcu olduğunu belirten genç oyuncu, Justin Kluivert, "Roma'daki en iyi arkadaşım Cengiz Ünder. Genç ve harika bir futbolcu, çok hızlı. Onu gördüğümde mutlu oluyorum. Ayrıca çok kibar" dedi.

Hedefleri hakkında da konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "İki büyük hedefim var, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bunlar futboldaki en büyük noktalar. Her geçen gün, hedeflerime ulaşmak için daha da fazla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Roma'nın 2018'de Ajax'ten 17.25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kluivert, bu sezon 27 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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