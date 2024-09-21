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Spor

Romalı taraftarlardan De Rossi tepkisi

İtalyan ekibi Roma'nın taraftarları bu hafta aniden görevinden alınan teknik direktör Daniele De Rossi için kulüp CEO'su Lina Souloukou'yu hedef aldı.

21 Eylül 2024 Cumartesi 14:54 - Güncelleme:
Romalı taraftarlardan De Rossi tepkisi
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Roma taraftarları, kulüp CEO'su Lina Souloukou'yu hedef alan sert bir eleştiriyle sahneye çıktı.

Teknik direktör Daniele De Rossi'nin bu hafta aniden görevden alınmasının ardından taraftarlar öfkesini Trigoria tesisleri dışında açtıkları pankartla dile getirdi: "Sen Roma'nın şeytanısın."

Başkent temsilcisi, Serie A'daki ilk dört maçından galibiyet çıkaramayınca, kulüpteki gerilim su yüzüne çıktı. De Rossi'nin beklenmedik şekilde görevden alınmasının, eski teknik direktör ile yönetim arasındaki gergin ilişkilerin bir sonucu olduğu iddia ediliyor. Taraftarlar ise bu durumun arkasındaki ismin CEO Lina Souloukou olduğuna inanıyor.

Roma'nın en ateşli taraftar grubu olan "Ultras", cuma gecesi Trigoria'da bir pankart açarak Souloukou'yu doğrudan suçladı. Pankartta, "De Rossi, Roma'nın denizi. Lina, Roma'nın şeytanı." ifadeleri yer aldı.

De Rossi'nin görevine son verilmesinin ardından, yerine Ivan Juric'in getirildiği duyuruldu. Roma, Serie A'daki bir sonraki maçında Stadio Olimpico'da Udinese ile karşı karşıya gelecek.

  • Lina Souloukou
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