Roman Neustadter, Dinamo Moskova'ya transfer oldu
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Alman asıllı Rus stoper Roman Neustadter, Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'ya transfer oldu.
Fenerbahçe sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Roman Neustadter, Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova ile sözleşme imzaladı.
Roman Neustadter, yeni takımında 15 numaralı formayı giyecek.
2016-17 sezonunun başında Schalke 04'ten Fenerbahçe'ye katılan Rus stoper, sarı-lacivertlilerle toplam 108 maça çıktı.
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