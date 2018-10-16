Roman Neustadter: Fenerbahçe hak ettiği yere gelecek

Rusya milli forması ile ilk golünü Türkiye'ye atan Roman Neustadter, 2-0 kazandıkları maçın ardından soruları yanıtladı.

Milli maçı nasıl değerlendirirsin?

Türkiye'deki oyuncuları iyi tanıyorum. Bunu da kendi adıma avantaja çevirdim. Takım olarak iyi iş çıkardık ve net bir galibiyet aldık. Gol attığım için çok mutluyum.

ARTIK SERİ GALİBİYET ZAMANI

Fenerbahçe sezona iyi başlamadı. Zor bir fikstür sizi bekliyor. Neler söylersin?

Takım olarak zoru severiz. Geçmiş sezonlarda ligde zorluk seviyesi yüksek maçlarda ve derbilerde aldığımız sonuçlar ortada. Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı da üstün oynadık. Artık seri galibiyetlerle çıkışa geçme zamanı... Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu herkese göstermeliyiz. Milli ara iyi oldu. Herkes pozitif dönecek. En kısa zamanda takımı hak ettiği yere getireceğiz.

Sözleşmen sezon sonunda bitiyor. Rusya senin için bir seçenek mi?

Rusya ihtimali benim için uzak sayılamaz ama gerçekten transferimi hiç düşünmüyorum. Tek konsantrasyonum Fenerbahçe. Sezon sonunda durumuma bakacağım.

SİLİNMEMİŞ UNUTULMUŞ!

Takıma ait veri ve analizlerin silindiği ve dışarı sızdırıldığı gerekçesiyle antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevlerine son verilmesinin yankıları sürüyor. Aykut Kocaman döneminde başlatılan, 4 kamera ile 4K teknolojisi kullanılarak çekilen idman ve maç verilerinin yüksek boyutlarda olduğu için iki ayrı depolama sistemi kullanıldığı belirlendi. Antrenörlerin bu bilgileri hem kendileri hem de Fenerbahçe için arşivledikleri ifade edildi. Ancak nisan ve mayıs aylarına ait bilgilerin kulübün sistemine arşivlenmesi unutuluyor. Cocu'nun yabancı yardımcıları da bu iki aya ait verileri bulamayınca silindiği kanaatine varılıyor. Böylece Başkan Ali Koç'un da yanlış bilgilendirildiği iddia ediliyor.

(Sabah)