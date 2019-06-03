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Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu! İmzalar an meselesi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Rus Milli oyuncu Roman Neustadter, Rus Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'ya imza atmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Roman Neustadter, Rus Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'ya imza atıyor.

2016'dan bu yaana oynadığı sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra yeni kulüp arayışlarına başlayan Neustadter'e en ciddi teklifin Dinamo Moskova'dan geldiği kaydedildi.

Rus Ligi'nde beklentilerinin altında bir sezon geçiren ve son dönemde ligde kalmayı garantileyen Dinamo Moskova'da teknik direktörü Dmitri Khokhlov'un Neustadter'i özel olarak istediği belirtildi.

NEUSTADTER: "RUSYA DA OLABİLİR"

Neustadter ise geleceği ile ilgili henüz karar vermediğini kaydederken, "Şu anda Rusya Milli Takımı'na odaklandım ve milli takıma seçildiğim için mutluyum. Önümüzde kazanmamız gereken maçlar var, sonrasında geleceğimi ve nereye gideceğimi düşüneceğim. Ailemle ve menajerimle konuşup, benim için en iyisinin ne olacağını belirleyeceğiz. Rusya'ya transfer olmayı düşündüm, arkadaşlarımla da konuştum ve onlar "gel" dediler. Henüz ne yapacağımı bilmiyorum. 2 hafta sonra bir karar vereceğim" ifadelerini kullanıyor.

Rus Milli Takımı'nda forma giyen 31 yaşındaki Neustadter, Schalke'den bedelsiz olarak geldiği Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta 1875 dakika süre aldı ve 2 de golle skor katkısında bulundu.

(Sporx)

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