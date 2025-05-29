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Spor

Roma'nın B planı: Edin Terzic

Roma'nın Claudio Ranieri sonrası teknik direktörlük görevine kimi getirceği merak konusu oldu. Adaylar arasında ilk sırada Gian Piero Gasperini yer alıyor bu girişimden sonuç alınamaması halinde ise Edin Terzic diğer seçenek olarak listede bulunuyor.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 13:22 - Güncelleme:
Roma'nın B planı: Edin Terzic
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Roma'da Claudio Ranieri'den boşalacak teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu.

İtalyan basını, Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'yi Roma'ya yakın görüyor. Ancak Roma'nın Gasperini'den sonuç alamaması durumunda yedek planı da hazır.

Fenerbahçe ile de adı anılan Edin Terzic'in Roma'nın gündeminde olduğu belirtildi.

İtalyan devinin, Terzic ile görüşme halinde olduğu ve Gasperini ile sözleşme imzalanamaması durumunda sürecin daha ileri taşınabileceği aktarıldı.

Edin Terzic son olarak çalıştırdığı Borussia Dortmund'dan Haziran 2024'te ayrıldı. 42 yaşındaki Alman çalıştırıcı, 96 maçta 1.93'lük puan ortalaması tutturmuştu.

  • Claudio Ranieri
  • Edin Terzic
  • roma
  • teknik direktör

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