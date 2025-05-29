Roma'nın B planı: Edin Terzic

Roma'da Claudio Ranieri'den boşalacak teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu.

İtalyan basını, Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'yi Roma'ya yakın görüyor. Ancak Roma'nın Gasperini'den sonuç alamaması durumunda yedek planı da hazır.

Fenerbahçe ile de adı anılan Edin Terzic'in Roma'nın gündeminde olduğu belirtildi.

İtalyan devinin, Terzic ile görüşme halinde olduğu ve Gasperini ile sözleşme imzalanamaması durumunda sürecin daha ileri taşınabileceği aktarıldı.

Edin Terzic son olarak çalıştırdığı Borussia Dortmund'dan Haziran 2024'te ayrıldı. 42 yaşındaki Alman çalıştırıcı, 96 maçta 1.93'lük puan ortalaması tutturmuştu.