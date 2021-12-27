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Spor

Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov, ülkesi Özbekistan'da yılın futbolcusu seçildi

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen 26 yaşındaki Eldor Shomurodov, ülkesi Özbekistan'da 'Yılın Futbolcusu' seçildi.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 18:24 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 18:24
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İtalya'nın Roma Kulübünde forma giyen Özbek golcü Eldor Shomurodov, Özbekistan'da "Yılın Futbolcusu" seçildi.

Özbekistan Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi tarafından ülkedeki spor yazarları arasında düzenlenen oylamada, İtalya'nın Roma Kulübünde oynayan Eldor Shomurodov, "Yılın Futbolcusu" unvanına layık görüldü.

Shomurodov, düzenlenen törende ödülünü federasyon başkanı Abdusalom Azizov'un elinden aldı.

Özbekistan Kupası'nın sahibi Nasaf Kulübünün teknik direktörü Ruzikul Berdiyev ise "Yılın En İyi Antrenörü" ilan edildi.

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