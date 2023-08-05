Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da gündeme Galatasaraylı Dries Mertens ve Fenerbahçeli Michy Batshuayi'nin transferleri geldi.

ROMA'YA ÖNERİLDİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Roma'ya önerildi.

NET GİRİŞİM YOK

İtalyan ekibinin henüz net bir girişimi olmazken Mourinho'nun deneyimli oyuncuyu kadrosunda isteyebileceği belirtildi.

ROMA BİLGİ ALACAK

Öte yandan İtalyan kaynaklar, Roma'nın oyuncu ile ilgili kısa süre içinde bilgi alacağını yazdı.

SANTRFOR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Roma'nın Tammy Abraham'ın sakatlığı nedeniyle santrfora arayışlarına devam ettiği aktarıldı.

ROMA'DA ALTERNATİF İSİMLER

İtalyan ekibinin, Alvaro Morata'yı hedeflerinden biri olarak belirlediği kaydedildi. Roma'nın, Morata'nın yanı sıra Marko Arnautovic'le de temas kurduğu belirtildi.

ÖNERİLEN İSİMLERDEN BİRİSİ

Roma'ya menajerler tarafından da hücum hattı için daha düşük maliyetli öneriler olduğu ve bu isimlerden birinin de Fenerbahçe'den Michy Batshuayi olduğu öne sürüldü.

DİĞER ADAYLAR

Roma'ya önerilen diğer isimlerin ise Atalanta'dan ayrılan Duvan Zapata ve Manchester United'daki kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Burnley'e geri dönen Wout Weghorst olduğu iddia edildi.

MERTENS'İN PERFORMANSI

Galatasaray ile toplamda 35 maça çıkan Mertens, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

BATSHUAYI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 34 maçta 22 kez gol sevinci yaşadı.