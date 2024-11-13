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  • Roma'nın gündem Claudio Ranieri! Anlaşma tamam gibi
Spor

Roma'nın gündem Claudio Ranieri! Anlaşma tamam gibi

Ivan Juric ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlara başlayan Roma, Claudio Ranieri ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

13 Kasım 2024 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
Roma'nın gündem Claudio Ranieri! Anlaşma tamam gibi
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Roma, yeni hocası için geri sayıma geçti.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI

Di Marzio'da yer alan habere göre; Roma, Claudio Ranieri ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Ivan Juric ile yollarını ayıran İtalyan ekibi, bir pürüz çıkmaması halinde Claudio Ranieri'yi takımın başına getirecek.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Napoli, Valencia, Fiorentina, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford ve Cagliari gibi takımları çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam, Roma ile anlaşması halinde 3. kez İtalyan ekibinin başına geçmiş olacak.

Ranieri, 2009-2011 ve Ocak 2019 ile Haziran 2019 tarihleri arasında Roma'yı çalıştırmıştı.

  • Roma
  • Claudio Ranieri
  • İvan Juric

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